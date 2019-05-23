В Украине окончательно закрыли известный банк

Верховный суд Украины восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик".

В частности, были отменены решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления Национального банка об отнесении финансового учреждения к категории неплатежеспособных, говорится на странице НБУ в Facebook.

В итоге Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители Национального банка подчеркнули, что клиенты "Хрещатика" в июле 2016 года обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправным отнесение банка к категории неплатежеспособных, и суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

"Одним из аргументов для принятия судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день, однако проигнорировали тот факт, что основанием для решения регулятора было нарушение нормативов", – отметили в НБУ.

В связи с этим регулятор в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения судов, и суд высшей инстанции частично удовлетворил его.

Банк принадлежал Андрею Иванову (37,44% акций), Киевской госадминистрации – 25%, Николаю Солдатенко – 24,24%, а также ряду миноритарных акционеров.

Суд восстановил факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

По данным ФГВФЛ, руководство банка "Хрещатик" готовилось к его банкротству еще в 2015 году, поскольку среди активов финучреждения статус "мусорных" имели облигации на сумму 2 млрд гривен.

Правоохранители задержали в Киеве четырех банковских работников, которые скрывались от следствия за присвоение 50 млн гривен.

В ФГВФЛ заявили, что комплексный анализ неплатежеспособности банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд гривен.

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