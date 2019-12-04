В Украине начнут оценивать эффективность работы глав ОГА: что решил Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что со следующего года правительство введет КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей областных государственных администраций.

"Вместе с Дмитрием Дубилетом (министр Кабинета министров. – Ред.) мы уже разработали систему оценки показателей работы глав ОГА", – написал он в Facebook.

По его словам, эффективная работа государственного аппарата и системный мониторинг деятельности работников – один из пунктов программы деятельности нового правительства.

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"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться – ему придется расстаться со службой", – резюмировал Гончарук.

Эффективная работа государственного аппарата и системный мониторинг деятельности работников – один из пунктов программы деятельности нового правительства Facebook Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства отказаться от бумажного документообмена в работе государственного аппарата.

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