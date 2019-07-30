В Украине хлеб подорожал на 60%: названы причины

В Украине пшеничный хлеб за последние двенадцать месяцев (с июля 2018 по июль 2019 года) подорожал на 60%.

Рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья – сахара, яиц, масложировой продукции, сообщает УНИАН.

Аналитики отметили, что к подорожанию также привел рост цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, на стоимости хлеба отразилась отмена государственного контроля цен, которая вступила в действие 1 июля 2017 года.

В будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба, и, как следствие, подорожание этой продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся