В Украине дороги будут строить по-новому: что изменится

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило строительные нормы для повышения срока службы дорог с асфальтобетонным покрытием.

"Сегодня при проектировании покрытия на дорогах учитываются не все факторы, которые влияют на их качество и долговечность. Например, параметры прочности и укрепления не только покрытия, но и почвы, возможные оползни и многое другое. Это является одним из факторов появления ям и трещин на наших дорогах, ведь в нормах не прописано использование современных технологий и решений", – написал заместитель главы ведомства Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам, новые отраслевые строительные нормы (ОБН) могут увеличить срок службы дорог примерно на 15-20% и уменьшить появление трещин в два раза.

В частности, в новых ОБН вводятся:

четкие требования к минимальной прочности грунтов и его укреплению;

дополнительные требования к упругости основания под асфальтобетоном;

более корректный расчет возможных оползней в почве;

повышенные параметры нагрузки на грунт для большегрузного транспорта;

обязательное устраивание уступов для соединения дорожных полотен при расширении дорог.

Министерство инфраструктуры

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.