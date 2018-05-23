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В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по Антикоррупционному суду

2.2тЧитать новость на украинском

Международный валютный фонд продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF.

"Очень важно, чтобы общественный совет, состоящий из независимых экспертов с обширным и признанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью при удостоверении наличия у кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда необходимой квалификации для вынесения приговоров по коррупционным делам", – заявил постоянный представитель МВФ в Киеве Йоста Люнгман в комментарии "Интерфакс-Украина".

При этом представитель Фонда отметил, что для продвижения по программе Украине необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню.

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Кроме того, по словам Люнгмана, от украинских властей требуют обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Напомним, что программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минфине рассказали о судьбе новой программы с МВФ.

Персона
Йоста Люнгман
Место
Украина
Объект
МВФ
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