Без транша МВФ: в Минфине рассказали, что ждет Украину

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что ограничение или сокращение расходной части государственного бюджета Украины будет неизбежно, если не будет получен новый транш Международного валютного фонда.

"Мы планировали еще в первом квартале привлечь более 2 млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее. Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы будем оставаться в программе МВФ... Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать. Если нет МВФ – секвестр неизбежен", – сообщил Данилюк в интервью "Экономической правде".

По его словам, уже со следующего года Украина должна начать платить по облигациям, реструктуризированным в 2015 году. Кроме этого, в 2019 году необходимо выплатить 1 млрд долларов по облигациям, выпущенным в 2014 году под государственные гарантии США.

В то же время Данилюк считает, что Украине все же удастся договориться с МВФ об очередном транше.

"И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).