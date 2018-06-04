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Без транша МВФ: в Минфине рассказали, что ждет Украину

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Министр финансов Александр Данилюк заявил, что ограничение или сокращение расходной части государственного бюджета Украины будет неизбежно, если не будет получен новый транш Международного валютного фонда.

"Мы планировали еще в первом квартале привлечь более 2 млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее. Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы будем оставаться в программе МВФ... Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать. Если нет МВФ – секвестр неизбежен", – сообщил Данилюк в интервью "Экономической правде".

По его словам, уже со следующего года Украина должна начать платить по облигациям, реструктуризированным в 2015 году. Кроме этого, в 2019 году необходимо выплатить 1 млрд долларов по облигациям, выпущенным в 2014 году под государственные гарантии США.

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В то же время Данилюк считает, что Украине все же удастся договориться с МВФ об очередном транше.

"И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

Читайте все новости по теме "Макрофинансовая помощь Украине" на Обозревателе.

Тема
Макрофинансовая помощь Украине
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Объект
МВФ
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