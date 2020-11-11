В Крыму показали, чем кормят в местных больницах

В оккупированном Крыму ухудшилось питание в больницах – на обед пациентам дают лишь ложку гарнира и маленькую котлету.

"Больница в Инкермане на улице Умрихина. Диетичненькое питание", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В сети также отреагировали на плачевную ситуацию с питанием в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.