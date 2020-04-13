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13 апреля • обновлено в 13:11
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В Европе рухнули цены на электроэнергию

1.2т
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Во многих европейских странах цены на электроэнергию на понедельник,13 апреля, стали отрицательными.

Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед.

Справка: отрицательный тариф происходит, когда образовывается переизбыток произведенной электроэнергии, а тариф, в таком случае, приходится опустить ниже нуля. По сути потребителям доплачивают за использованную ими в это время энергию.

Так, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.

В Европе рухнули цены на электроэнергию

Такую же динамику демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

В Европе рухнули цены на электроэнергию

Тем не менее, это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни, например, во время рождественских праздников в декабре.

В Европе подешевело резко электричество

В Европе подешевело резко электричество

НЭК "Укрэнерго"

Как сообщал OBOZREVATEL, рост цены на электроэнергию в Украине выгоден населению, потому что приведет к укреплению гривны (дефляции) и удешевлению товаров и услуг.

Также сообщалось, что что экономику Украины "лихорадит" из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, оплачивая тем самым разницу в тарифах для бытовых потребителей.

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Тема
энергетическая независимость
Тег
тарифы
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