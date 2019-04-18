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МирСпорт

/Новости экономики

Янукович получил доступ к миллиардам: в Киеве приняли скандальное решение

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Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александру.

"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", – пишет пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

По ее словам, в настоящее время прокуроры готовят срочные ходатайства.

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Пресс-секретарь генерального прокурора также отметила, что на счетах банка, который принадлежал Александру Януковичу, были арестованы 1,2 млрд гривен.

Александр и Виктор Януковичи

Александр и Виктор Януковичи

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году "Всеукраинский банк развития" был признан неплатежеспособным в связи с применением Европейским Союзом санкций к единственному акционеру – Александру Януковичу. В частности, речь шла о замораживании активов с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка.

По версии следствия, в 2013-2014 годах должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд гривен.

Всего Янукович и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины 40 млрд долларов государственных активов.

Также стало известно, что из "Всеукраинского банка развития" было выведено около 2 млрд гривен после снятия ареста со счетов.

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Персоны
Виктор ЯнуковичАлександр Янукович
Место
Украина
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Козик Юрий
Козик Юрий
Не ну что сказать, молодцы, просрали Украину, похлопаем лошкам которые ведутся на сериалы ))
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Ferat Bey
Ferat Bey
Жид Зе идёт! Жид Зе уже на подходе к президентскому креслу Украины. Жид Зе спасёт украинцев от коррупции и будет защищать Украину от Путина. Он расскажет Путину парочку весёлых анегдотов про Майдан, Революцию Достоинства и С. Бандеру. Жид Зе -- друг украинцев, потому что жид Зе -- "жидобандеровец". Хохлы, любители "95 квартала", а также тупые самовлюблённые бараны из ВО "Свобода" и "нацкорпуса" топите Поршенко, добейте его до конца, спасайте Украину от НАТО. Голосуйте за низкие тарифы на коммунальные услуги и за жида Зе. Слава Украине! Героям Слава!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!)
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