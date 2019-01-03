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Украина решила наказать "Сбербанк": в России пошли на радикальные меры

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"Сбербанк", который является дочерней структурой одноименного российского банка, заявил о возможности обжаловать размер штрафа со стороны Национального банка Украины в судебных инстанциях.

Финучреждение считает предпринятые в отношении него меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка, говорится на сайте "Сбербанка".

"Претензии к банку не являются обоснованными вследствие того, что еще годом ранее "Сбербанк" провел целый ряд внутренних мероприятий, направленных на ужесточение контроля, включая внедрение отказа клиенту в проведении операции. Соответственно, назначенный регулятором штраф, как минимум, непропорционален принимаемым банком мерам по ужесточению внутренних процедур в сфере финансового мониторинга", – отметили представители финучреждения.

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При этом в "Сбербанке" считают, что в своих документах НБУ использует размытые формулировки.

Представители банка также акцентируют внимание на том, что правовое регулирование финансового мониторинга в Украине является недостаточным.

"Отсутствие четких правил игры создает предпосылки для неоднозначной трактовки одних и тех же процессов и, соответственно, неоднородным мерам их пресечения. Речь по сути идет о косвенном налоге на финансовую деятельность, усиленном неоправданно высокими штрафами", – отметили в "Сбербанке".

Представители финучреждения подчеркивают, что подобными действиями НБУ создает неоправданную финансовую нагрузку на банки, что не способствует укреплению устойчивости финансового сектора в Украине.

"Сбербанк"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен. Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Место
Украина
Теги
НБУСбербанк России
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Дейман Алон
Дейман Алон
Как по мне, то для всего кацапского бизнеса в Украине нужно ввести повышенные налоги, которые должны идти прямиком на обеспечение ВСУ, чтобы само кацапье финансировало украинцев против мокшанутых оккупантов!
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй
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Файбер Моня
Файбер Моня
ЕбашьРусню Андрей, ты нюхаешь кацапские кальсоны, поцела? ))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Файбер Моня, уже только от упоминания имени Степана Бандеры лаптежная кацапня СРЕТ в кальсоны !
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