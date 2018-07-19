Украина потеряет миллиарды: озвучены минусы нового закона о еврономерах

В Кабинете министров Украины подсчитали, что из-за принятия Верховной Радой нового закона о снижении акцизов на растаможку автомобилей, бюджет ежегодно будет терять около 2 млрд гривен.

В заключении правительства к проекту закона №8487 сказано, что несмотря на этот факт, оно поддерживает этот законопроект, передает "Европейская Правда".

"Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно", - отмечается в документе.

При этом сказано, что в законопроект не внесли предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

Как указано в заключении, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

"Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет", - говорится в заключении.

В то же время, отметим, что один из лидеров движения "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский подсчитал, что если все автомобили на еврономерах, находящиеся в Украине, пройдут процесс растаможки, в бюджет страны поступит около 6 млрд грн.

Таким образом, владельцев еврономеров за счет высоких штрафов и усиления ответственности подтолкнут к легальному оформлению своего авто. Это позволит с лихвой перекрыть потери бюджета от предусмотренных новым законом сниженных налоговых ставок.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за основу законопроект, который позволит снизить акцизы на растаможку автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине меняют правила для автолюбителей на еврономерах. Помимо снижения ставок, в парламенте также разработали законопроект, который значительно увеличит штрафы. Его также приняли за основу.