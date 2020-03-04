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4 марта • обновлено в 16:51
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Украина откажется от российского газа? Оржель рассказал о контракте с США

3.6т
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Украина собирается заключить долгосрочный контракт на поставки больших объемов газа из США через Польшу, что позволит укрепить позиции в переговорах с Россией.

Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью УНИАН.

По его словам, Украина хочет подписать десятилетний или даже двадцатилетний контракт ввиду заинтересованности США в стратегических и геополитических рынках. Министр подчеркнул, что США заинтересованы сделать портфель таких заказов.

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"Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - заявил чиновник.

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией. При этом Украина сможет привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа.

"И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу", - сказал Оржель.

При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

Как сообщал OBOZREVATEL, за февраль 2020 года российский "Газпром" прокачал транзитом только 76% от объема газа, за который заплатил Украине.

В конце прошлого года Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Тег
газ
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да не,это позволит заработать миллиарды штатам,это тоже одна из реальных целей,так наз.майдана,в который анкл сэмэнко вложился прилично.
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Куреза Александр
Куреза Александр
А в это время на пугабии готовятся к ГОНКАМНАЛАФЕТАХ! Братки путлера из ОПГ "рузькэ мор" не дадут возможности судить международного убийцу в Гааге!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Уголь в США уже закупали. По какой цене будет этот подарок от штатов? Хотя какая разница, очень красивая цепочка: американская МВФ дает деньги, Украина на них покупает штатовский газ, потом отдает долги с процентами. При этом штатовский газ естественно дороже российского, но кого это интересует, если штаты платят всем кто будет возмущаться гранты. Класс!
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