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Ударит по "Северному потоку-2": в ЕС анонсировали разгромную меру против России

17.2тЧитать материал на украинском

Газовая директива Европейского Союза с поправками будет применяться к российскому газопроводу в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, одобренная директива очень быстро вступит в силу.

"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до начала "Северного потока-2". То есть эта директива будет применяться к этому проекту", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике. Во время заседания министры стран ЕС были проинформированы о подготовке окончательного утверждения директивы.

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Он сообщил, что многие государства ЕС высказывались в пользу того, чтобы применение этой директивы осуществлялось немедленно после публикации и с учетом всех поправок.

По словам Ристори, это очень важный момент, так как гарантирует быструю адаптацию директивы к национальным законодательствам стран ЕС.

Ударит по "Северному потоку-2": в ЕС анонсировали разгромную меру против России

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
РоссияЕвросоюзСеверный поток - 2
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Semenov Igor
Semenov Igor
Информация: "Если учесть, что почти 90% выручки Нафтогаза формирует традиционно именно транзит, это может привести к тому, что предприятие может стать попросту нерентабельным, считает Александр Пахомов. Именно поэтому Коболев и указывает на необходимость партнерства с зарубежными компаниями по управлению ГТС. То есть в целом предполагается, что с партнерами будут разделены не только потенциальные доходы, но и расходы, а так же риски, как экономические, так и политические. По вполне понятным причинам сейчас для европейских энергетических компаний привлекательность инвестиций в украинскую ГТС равна нолю, что, опять же в Нафтогазе понимают, поэтому необходимость сделки пытаются перевести в политическое русло. Транзит газа через Украину висит на тонкой нити, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. В прямом и переносном смысле. В переносном – поскольку другие «нити» газопроводов действительно в перспективе в основном обойдут украинский транзит. В этом не стоит обманываться, что называется, «на голубом ГАЗУ». Европейцы справедливо опасаются дефицита топлива. Спрос в Старом свете уже сейчас - порядка 400 млрд кубометров ежегодно, из которых около 50% дают российские поставки. Дополнительные потребности составят 145 млрд куб. м к 2025 г. и 185 млрд – к 2035 г., по прогнозам «Газпрома». Он предполагает покрыть этот новый спрос в основном за счёт «Nord Stream 2» и южных «потоков». Они совместно обеспечат порядка 146 млрд куб.м. Но украинская «нить» истончается и в прямом смысле, как уже говорилось выше, продолжает эксперт. Газотранспортная система (ГТС) Украины приходит постепенно в запущенное состояние. На её поддержание, по оценкам экспертов, нужно 200 млн евро в год, а реально выделяется лишь 20 млн. Европейские кредиты на её реконструкцию были использованы не по назначению. Текущая рентабельность (без необходимых капиталовложений) может поддерживаться при поставках более 60 млрд куб.м., что пока сохраняется, поскольку объём транзита сейчас - свыше 90 млрд куб.м. Но стоимость этих поставок в 1,5-2 раза выше, чем по «Северному потоку». Из-за технической ненадёжности ГТС, её малой пропускной способности и дороговизны пути через Украину, после запуска новых газопроводов на украинский транзит останется примерно 10-15 млрд куб.м. в год. на горизонте 4-5 лет, прогнозирует Марк Гойхман. Это крайне неблагоприятно для Киева, поскольку поступления от транзита снизятся на 2,7 млрд долл. в год, или примерно на 3% ВВП. Кроме того, на таких объёмах поставок содержать ГТС окажется невозможно из-за её убыточности. Поэтому транзит через Незалежную действительно под большим вопросом на перспективу. Но и сохранять его в нынешнем виде невозможно ни для одной из сторон."
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Этот Доминик уже много чего заявлял по сп2. В результате хором, вместе со скаклами, отсосал по всем вопросам.
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Livesey David
Livesey David
Обычная лапша для нерабов: главное погромче крикнуть перемоха, то есть "газовая директива скоро будет принята" и скромно умолчать, что согласно этой директиве, решать, что и как прокачивать через газопровод будет решать страна, по которой он будет проходить, то есть решать будет Германия, упс!
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