Ударит по "Северному потоку-2": в ЕС анонсировали разгромную меру против России

Газовая директива Европейского Союза с поправками будет применяться к российскому газопроводу в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, одобренная директива очень быстро вступит в силу.

"Директива вступит в силу быстро, в любом случае, до начала "Северного потока-2". То есть эта директива будет применяться к этому проекту", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике. Во время заседания министры стран ЕС были проинформированы о подготовке окончательного утверждения директивы.

Он сообщил, что многие государства ЕС высказывались в пользу того, чтобы применение этой директивы осуществлялось немедленно после публикации и с учетом всех поправок.

По словам Ристори, это очень важный момент, так как гарантирует быструю адаптацию директивы к национальным законодательствам стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

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