"Аркан на шее": у Путина объяснили решение по "Северному потоку-2" в Европе

Российская Федерация долго ждала согласования с Данией проекта по строительству газопровода "Северный поток-2".

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Копенгагена было не критическим для его реализации, передают "Вести".

"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", – сообщил он.

По словам представителя Владимира Путина, "Северный поток-2" является выгодным для европейских стран коммерческим проектом.

"Он способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу, а вовсе не аркан на шее Европы", – резюмировал Песков.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Решение Копенгагена было не критическим для реализации проекта

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

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