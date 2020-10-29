Суд принял новое решение в 'войне' ПриватБанка и Суркисов

Киевский апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение Печерского суда, которым банк обязали обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов на $350 млн.

Об этом в пресс-службе ПриватБанка сообщили агентству "Интерфакс-Украина". Отмечается, что такое решение принято до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия определения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн.

В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с ПриватБанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и процентах в размере $100 млн.

Во время национализации ПриватБанка Суркисов решением НБУ в 2016 году было признано инсайдерами ПриватБанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии ПриватБанка, которые после принудительно продали за 1 грн государству (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL Печерский суд Киеве 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн (примерно 10 млрд грн) в пользу братьев Суркисов. Тогда же в Минфине заявили, что обжалуют его.

7 сентября в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

9 сентября Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия. Именно он принял решение в пользу Суркисов.

9 сентября Верховный суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и остановил взыскание $347 млн в пользу братьев Суркисов.

21 октября Верховный суд отказал НБУ в применении "антиколомойского" закона к делу братьев Суркисов по ПриватБанку.