Стало известно, во сколько обойдется украинцам новогодний стол

В Украине в этом году новогодний стол на семью из четырех человек обойдется в 1706 гривен. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Такую сумму озвучили в Национальном научном центре "Института аграрной экономики". Как сообщил директор центра, академик НААН Юрий Лупенко, для оценки взяли новогоднее меню из традиционных блюд.

Меню среднестатистической семьи выглядит так:

салаты,

мясные и рыбные продукты,

овощи,

фрукты,

хлебобулочные и кондитерские изделия,

напитки и тому подобное.

По оценкам ученых, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры будет стоить 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года.

Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,5 грн.

В 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, которые по состоянию на конец 2020 подешевели (кроме моркови), по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь – 1,81 грн (1 шт.), свекла – 2,17 грн (1 шт.), лук – 1,19 грн (1 шт.), картофель – 2,70 грн (2 шт.).

Как изменились цены на другие продукты за год:

500 грамм сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн – на 11,9% больше

500 грамм подбрюшины копченой – 100 грн (+ 25%)

биток свиной – 110 грн за 500 грамм (+ 33%)

Отмечается, что самым дешевым продуктом является мясо птицы. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 38 грн. Молочные продукты подорожали на 10-12% за год.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит 182 грн.

Картофель (2 кг) – 19,30 грн, грибы (1 кг) – 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов – 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 100 грн, 170 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки.

Семьям, которые намерены приобрести деликатесы, новогодний стол будет стоить дороже на 470 грн – к 2176,09 грн. Баночка красной икры (120 г) будет стоить 250 грн, а 200 г красной рыбы – 220 грн.

В Киеве стоимость бюджетного варианта новогоднего стола составит 1916,78 грн, стол с деликатесами обойдется в 2426,78 грн. Это на 7,4% больше, чем в 2019 году.

Ранее експерт по качеству пищевых продуктов заявила, что колбасу в традиционном новогоднем салате "Оливье" рекомендуется заменить на мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале декабря сильно выросли цены на два популярных продукта:

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

В то же время в 2020 году цены на красную икру выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Ее стоимость сейчас колеблется от 1,4 тыс. До 2,4 тыс. Грн за килограмм.