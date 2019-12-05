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5 декабря • обновлено в 19:38
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США ударили новыми санкциями по РФ и объявили "охоту" на россиян: подробности

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Министерство финансов США ввело санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления.

Как передает "Интерфакс", ограничительные меры затронут такие компании: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

При этом санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки, от которых пострадал Bank of America и несколько других американских банков.

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По данным СМИ, одному из попавших под санкции россиянину Максиму Якубцу предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его назвали организатором группировки Evil Corp, а ближайшим соратником назван другой россиянин Игорь Турашев. Госдепартамент США также объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведёт к задержанию Якубца.

Сообщается, что они "заразили" сотни тысяч компьютеров по всему миру ради хищения информации о банковских счетах пользователей. Жертвы их атак в общей сложности потеряли более $70 млн.

Санкции против России

Санкции против России

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

Комитет Сената США по международным отношениям также планирует 11 декабря принять санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сниженного газа в связи с вмешательством РФ в выборы и другими проблемами.

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Темы
Санкции против России Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Санкции не мощные, не аццкие, тогда по фиг... Обоз, жги истчо!!!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
показуха. нужно вводить секторальные санкции
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Petrov Valery
Petrov Valery
Опять что-то втирают уkрам про чудодейственные санкции? Вот поэтому они и упираются с Минскими. Зачем их выполнять, если завтра Рaшка фсьё? :)))
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