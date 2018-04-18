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Санкции против РФ: Германия пошла на попятную

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Германия будет просить администрацию президента США Дональда Трампа освободить ее компании от новых санкций против России.

"Во время визита в Вашингтон на этой неделе министр финансов Германии (Вольфганг Шойбле. - Ред.) будет настаивать на особом подходе, и канцлер Ангела Меркель планирует поднять вопрос с президентом Дональдом Трампом во время встречи в конце этого месяца", – сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

Отмечается, что промышленные гиганты, в число которых входят Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, попавшими под санкции США.

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"Руководители немецких компаний заявляют, что новые штрафные меры могут потенциально обойтись промышленности Германии в сотни миллионов евро и поставить под угрозу совместные усилия, направленные на препятствование банкам финансировать новые проекты в России", – отметили в издании.

Как сообщал "Обозреватель", пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт подтвердила намерения Трампа ввести новые антироссийские санкции.

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Тема
Санкции против России
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Объекты
VolkswagenSiemens
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