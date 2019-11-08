Главная Новости
8 ноября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Самый большой штраф в истории: в Европе рассказали о санкциях из-за строительства "Северного потока-2"

Читать материал на украинском

Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает польское издание Biznes Alert, пишет "Страна". Издание отмечает, что в мае 2018 года антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном сговоре относительно строительства газопровода

Самый большой штраф в истории: в Европе рассказали о санкциях из-за строительства "Северного потока-2"

https://www.reddit.com/

Новости
"Аркан на шее": у Путина объяснили, почему Европа пошла на поводу Кремля по "Северному потоку-2"

Согласно законам Польши, максимальный штраф, который UOKiK мог наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции. При этом ранее в UOKiK сообщали, что планируют объявить о "самом высоком в своей истории штрафе" по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку-1". Предусматривается, что мощность второй ветки составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность – более 1,2 тыс. км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Польша
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
23
Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А потом опять откопали Качиньского.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не понимаю, а что значит "сговор относительно строительства газопровода"? Какой-то тяжкий бред
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения