Самый большой штраф в истории: в Европе рассказали о санкциях из-за строительства "Северного потока-2"

Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает польское издание Biznes Alert, пишет "Страна". Издание отмечает, что в мае 2018 года антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном сговоре относительно строительства газопровода
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Согласно законам Польши, максимальный штраф, который UOKiK мог наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции. При этом ранее в UOKiK сообщали, что планируют объявить о "самом высоком в своей истории штрафе" по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2.
Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку-1". Предусматривается, что мощность второй ветки составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность – более 1,2 тыс. км.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
8 ноября парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2".
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