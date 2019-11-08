Самый большой штраф в истории: в Европе рассказали о санкциях из-за строительства "Северного потока-2"

Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает польское издание Biznes Alert, пишет "Страна". Издание отмечает, что в мае 2018 года антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном сговоре относительно строительства газопровода

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Согласно законам Польши, максимальный штраф, который UOKiK мог наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции. При этом ранее в UOKiK сообщали, что планируют объявить о "самом высоком в своей истории штрафе" по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку-1". Предусматривается, что мощность второй ветки составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность – более 1,2 тыс. км.

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