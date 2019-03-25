Рубль подорожал из-за Трампа: что произошло

Рубль на торгах на Московской бирже в понедельник, 25 марта, вырос к доллару и евро в связи со снижением санкционных рисков.

В частности, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,38-64,64 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,51 рубля (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия), сообщает "Интерфакс".

Одновременно с этим евро опустился до 72,92 рубля (-15,25 копейки). При этом бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 15,25 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,29 рубля.

Курс доллара к рублю Московская биржа

По словам экспертов, инвесторы позитивно оценили отсутствие явного нового негатива в докладе об итогах расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В частности, американский генпрокурор Уильям Барр накануне заявил, что в коротком письме Конгрессу, не было выявлено сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

В то же время в докладе утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки. Никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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