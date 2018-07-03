Рева посчитал количество сезонных украинских мигрантов

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что не менее 9 млн украинцев ежегодно выезжают за границу на сезонные работы.

Такие цифры он озвучил во время вступительного слова на открытии проекта Международной организации труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине", передает "Укринформ".

"На сегодняшний день трудовая миграция в большинстве носит сезонный характер. В этом процессе, по нашим оценкам, участвуют до 9 млн украинских граждан ежегодно", - отметил Рева.

Министр также привел данные Государственной миграционной службы, согласно которым постоянно за границей работают более 3,2 млн украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рева назвал сумму зарплаты, которая сможет удержать украинцев от трудовой миграции за границу.