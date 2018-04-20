Реформы в Украине: в МВФ выступили с серьезной претензией

Международный валютный фонд заметил замедление реформ, проводимых в Украине.

С таким заявлением выступил глава европейского департамента Фонда Пол Томсен во время брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим некоторое замедление реформ", - сказал он.

По его словам, Украине критически важно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы для дальнейшего продвижения по программе сотрудничества с МВФ.

"Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом, и мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений, касающихся цен на энергоресурсы", – подчеркнул Томсен.

Он также отметил, что ожидаемая деполитизация является важной частью для очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, в марте 2015 года совет директоров Международного валютного фонда утвердил 4-летнюю кредитную программу Extended Fund Facility (EFF) на 17,5 млрд долларов. Первый транш предполагался в размере 5 млрд долларов.

Всего на тот год было запланировано три этапа предоставления денег Украине. Второй транш по программе был предоставлен в начале августа 2015 года в размере 1,7 млрд долларов.

После перерыва МВФ выделил Украине 15 сентября 2016 года третий транш в размере $1 млрд.

Как сообщал "Обозреватель", в январе 2017 года фонд призвал ускорить темп реформ для улучшения жизненного уровня населения. Тем временем, президент Петр Порошенко рассказал, что было выполнено 80% требований от МВФ.

Кроме того, в Украине должны создать антикоррупционный суд и привести цены на газ к рыночному уровню. В МВФ отметили, что предоставление финансовой помощи было задержано из-за того, что украинское правительство отстало от графика проведения реформ.