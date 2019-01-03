Провалили приватизацию: в Минфине подвели экономические итоги 2018 года

В Украине в 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн грн от приватизации государственных предприятий.

Как сообщается в отчете Министерства финансов, в итоге в правительстве приняли решение компенсировать недополученные средства дополнительным объемом внутренних заимствований.

"Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн. Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн", - сказано в отчете.

Отмечается также, что в первой половине года выйти на внешние рынки заимствований не получилось из-за ряда факторов. Только в четвертом квартале Министерство финансов привлекло средства от размещения еврооблигаций на сумму $2 млрд. В ведомстве также напомнили, что этому предшествовал запуск новой программы МВФ в июле 2018 года, сроком на 14 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине основным налогом для наполнения бюджета по итогам 2018 года остался налог на добавленную стоимость – 374,2 млрд грн совокупно уплачено при импорте и сальдо внутреннего НДС после возмещения.