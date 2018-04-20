Повышение тарифов в Украине могут отложить: названо условие

В случае создания Антикоррупционного суда в Украине повышение тарифов для населения может быть отсрочено.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире программы "Право на власть", передает УНИАН.

Он напомнил, что самое главное условие от МВФ для Украины - это создание Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Я веду достаточно интенсивные переговоры с МВФ, и со странами Большой семерки, сегодня (19 апреля - Ред.) я виделся с секретарем Венецианской комиссии, - о том, что если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов", - сообщил Парубий.

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров уже через несколько месяцев пересмотрит стоимость газа для населения. Новую формулу тарифа чиновники должны согласовать с МВФ до июня этого года. И если окажется, что за голубое топливо платить придется больше, следом пропорционально подорожают горячая вода и отопление.