Последствия санкций США: друг Путина покинул крупнейшую компанию России

Российский олигарх Олег Дерипаска покинул совет директоров одной из крупнейших в мире компаний-производителей первичного алюминия UC Rusal.

Соответствующее решение было принято для защиты ее интересов после введения американских санкций, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Гонконгской биржи.

"В продолжение усилий, предпринятых руководством компании по защите ее интересов и акционеров вслед за введением санкций США, Олег Дерипаска, неисполнительный директор, подал в отставку с 25 мая", — говорится в сообщении.

Дерипаска подтвердил, что не имеет каких-либо разногласий с советом директоров и нет других причин его отставки, о которых следовало бы сообщить акционерам.

Напомним, накануне генеральный директор UC Rusal Александра Бурико и другие топ-менеджеры компании также заявили об уходе в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.