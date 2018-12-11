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/Новости экономики

В Украине резко подорожает отопление: опубликованы новые тарифы по регионам

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В Украине 11 декабря профильная комиссия приняла решение повысить тарифы для шести городов. В результате по всей стране уже с 1 января вырастут цены на тепло. Самое значительное подорожание – в Одессе (30%).

Такое решение приняли во время открытого заседания Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Среди причин для подорожания: рост зарплат, подорожание газа на 23,5%, подорожание ремонтных работ и т.д.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляет, что повышение тарифов необходимо для того, чтобы предприятия смогли покупать газ и предоставлять услуги населению. Правда, также стоит отметить, что в тарифах учитывают потери при генерации и транспортировке, а также прибыль компаний.

Как и где подорожает отопление:

  • Черкасская область – на 14,6-21%(зависимо от предприятия)

  • Камянец-Подольский – на 19,3-19,4%

  • Винницкая область – на 17,9-20,1%

  • Одесса – на 30%

  • Ривне – на 28,1%

  • Днепропетровская область – на 16-18%

  • Донецкая область – на 12%

  • Запорожская область – на 19-20%

  • Ивано-Франковская область – на 18%

  • Киевская – на 19%

  • Львовская – на 17-19%

  • Николаевская – на 19-21%

  • Полтавская – на 19%

  • Ривненская – на 18%

  • Сумская – на 17-24%

  • Харьковская – на 18%

  • Хмельницкая – на 18-19%

  • Черниговская – на 16%

В Украине резко подорожает отопление: опубликованы новые тарифы по регионам

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Отметим, 10 декабря НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 предприятий. "Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", – отметила Кривенко.

Новые цены вступят в силу уже с 1 января 2019 года. Как отмечают в комиссии, на субсидиантов нововведения никак не повлияют, они будут платить столько же, как и до подорожания. "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отмечают в НКРЭКУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина не получила бы очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Напомним, в некоторых городах Украины уже повысили тарифы на тепло, при этом не учитывали повышения стоимости голубого топлива. В НКРЭКУ заявили, что такое решение приняла местная власть.

Читайте все новости по теме "отопительный сезон" на OBOZREVATEL.

Тема
отопительный сезон
Место
Украина
Теги
теплотарифыЖКХМинистерство регионального развития и ЖКХНКРЭКУ
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,693 миллиарда долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Пышаемся правительством Гройсмана и Порошенко, каждый месяц по 20% повышение. СУГС !!!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну просто гуманитарии. всего чуть-чуть. нужно было на 100 проц. у французов на 3 хотели поднять. так они пол страны подожгли. а если-бы как у вас? они всё сожгли-бы нахер. ну что не рабы? нормально?
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