Прочитал статью в OBOZREVATEL с характерным для "кінця епохи бідності" названием - "У матерей-одиночек начали требовать назад выплаченную помощь: украинцы разгневаны. Фотофакт" и не удивился.

А что случилось? Управления социальной защиты начали проводить перерасчёт различных видов государственной помощи гражданам и люди стали получать письма счастья с предложениями ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ ИЗЛИШНЕ НАЧИСЛЕННЫЕ СУММЫ ПОМОЩИ!

А как красиво все начиналось! Громкие заявления "урядовців", про очередное "пакращення" от выдающегося деятеля современности, про "кінець епохи бідності" и т.д. и и.п. А потом, как в знаменитом ролике 95-го квартала - "Ось Вам!"

Почуяв неладное, зелёные, не мудрствуя лукаво, решили перевести стрелки на местную власть. Как всегда. Ну кто же ещё виноват в сложившейся ситуации? Правильно, местная власть! "Невістка", то есть. И как раз плахта ее висит в лице управления социальной защиты населения. Ату, робята, хватайте Кука!

Только местная власть здесь ни при чём. Перерасчёт управление социальной защиты проводило согласно постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года N 632. Этим постановлением зелёные изменили порядок расчета совокупного дохода семьи для назначения госпомощи, включив в доходы выплаченную субсидию. Все умные люди предупреждали, что это приведёт к уменьшению размера такой помощи. Зеленые в ответ трубили о том, что они увеличили расчёт такой помощи для семей с детьми. И возбудившись от собственной некомпетентности и глупости ввели в действие постановление 632... с 1 января 2020! Дескать, люди, обращайтесь, мы задним числом сделаем перерасчёт и увеличим Вам помощь! На практике получилось с точностью до наооборот: вместо повышения, получилось УМЕНЬШЕНИЕ. То есть, пошли по шерсть, а вернулись стриженые. Новым зелёным лицам не хватило ума просто написать в постановлении стандартную фразу: если в результате перерасчета сумма назначенной помощи уменьшается, то выплачивается сумма помощи, которая была до перерасчета. Но тогда они бы показали, что просто жульничают: забирают у одних для того, чтобы немного добавить другим. Такой вот "Кінець епохи бідності". Поздравляю всех, голосовавших за зелёных. Вы цэ зробылы разом! В смысле, себя сделали. У меня всё.

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