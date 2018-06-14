Ответ Трампу: Евросоюз ударил пошлинами по культовым товарам из США

Представители стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе согласовали введении ответных пошлин в отношении ряда американских товаров, общий объем которых составляет 2,8 млрд евро.

Список компаний был составлен и предоставлен Европейской комиссией, сообщает Reuters.

Решение о пошлинах в отношении США было принято единогласно.

В список из нескольких сотен позиций, попали, в частности, продукция из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и др.

Окончательное решение о введении пошлин должна принять Еврокомиссия. Предполагается, что это произойдет в ближайшие дни и документ вступит в силу 20 июня.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 июня ввел 25% пошлины на импорт стали и 10% на импорт алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.