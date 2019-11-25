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25 ноября • обновлено в 13:19
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В Украине четыре области остались без тепла: названы проблемные регионы

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В Украине по состоянию на понедельник, 25 ноября, на 100% к отоплению подключили 20 областей.

В частности, подключены Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий, опубликованные в Facebook.

При этом не подключены объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях.

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В ведомстве сообщают о Запорожской (социальная – 99,7%), Кировоградской (жилая – 93,1%, социальная – 99,7%), Одесской (жилая – 99,9%) и Полтавской (социальная – 98,1%) области, а также городе Киев (жилая – 99,9%).

По состоянию на понедельник, 25 ноября, на 100% к отоплению подключили 20 областей

По состоянию на понедельник, 25 ноября, на 100% к отоплению подключили 20 областей

По состоянию на понедельник, 25 ноября, на 100% к отоплению подключили 20 областей

По состоянию на понедельник, 25 ноября, на 100% к отоплению подключили 20 областей

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

  • Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

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Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Любимая шутка селян:"хахаха,маскали,ми замерзли".И правда,жарко.4 обл. без тепла.
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