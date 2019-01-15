''Обман всего мира": Украина выдвинула серьезное обвинение против "Газпрома"

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом. Соответствующая встреча должна была предшествовать второму раунду главных консультаций, запланированных на 21 января.

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил", – сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, логика российского газового монополиста простая – не обращать внимание ни на кого, строить "Северный поток-2", не дожидаясь окончательных разрешений, и игнорировать своих же партнеров.

Новости Германия встала на сторону Украины в вопросе газопровода Путина

"После этого можно и дальше убеждать мир, что с "Газпромом" можно договориться и строить отношения на доверии, как это делают немецкие политики. Уже неважно – это бессмысленная наивность или цинизм. На самом деле это самообман и обман всего мира", – заявила Зеркаль.

Замглавы МИД подчеркнула, что единственное, что остается делать – не давать "Газпрому" никаких исключений и распространять нормы ЕС на все его проекты, особенно "Северный поток-2".

"Между тем мы провели содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнения Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII, дальнейшей судьбы трехсторонних консультаций и тому подобное. Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", – резюмировала Зеркаль.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!