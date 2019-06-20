"Мы не ссорились": Путин рассказал, сколько Россия потеряла от санкций

Президент России Владимир Путин, комментируя введение санкций странами ЕС и США против Кремля, заявил, что у него "нет желания ругаться".

"Мы ни с кем на Западе не ругались, и желания ругаться у нас нет", – сообщил российский лидер во время прямой линии в четверг, 20 июня.

По его словам, за все годы санкций и рестрикций Россия недополучила около 50 млрд долларов.

"Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США – 17 млрд долларов (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония – 27 млрд долларов", – заявил Путин.

В то же время глава Кремля отметил, что от санкций были и позитивные эффекты для России. В частности, на программы импортозамещения выделили 667 млрд рублей (10,5 млрд долларов).

"Это заставило нас развивать те направления, в которых у нас даже не было компетенции", – добавил Путин.

По его словам, речь идет о транспортном машиностроении, энергетическом машиностроении и сельском хозяйстве.

Путин прокомментировал введение санкций странами ЕС и США НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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