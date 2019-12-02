Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:13
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Единой позиции нет": в ЕС забили тревогу из-за санкций против России

2.7т
Читать материал на украинском

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал очень сложным вопрос о формировании единой санкционной политики Европы в отношении России.

"Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений", – сообщил Боррель в интервью газете El Pais.

По его словам, санкции в отношении России продолжают действовать, однако сами по себе они не определяют политику.

Новости
"Верьте в сказки о санкциях": в России резко выросло количество миллиардеров

"Необходима общая позиция. Будем разговаривать", – резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам.

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
20
11
Смешно
3
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Скоро за санкции останутся только шпроты
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
семенов Александр
семенов Александр
увэсьвсвит знамы... му-у-у-у
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Nemo Александр
Nemo Александр
семенов Александр, ты чего мычишь? Тебя подоить забыли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Европа уже ху.... положила на хо-х-лов
Показать комментарий полностью
Ответить
8
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги