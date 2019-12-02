"Единой позиции нет": в ЕС забили тревогу из-за санкций против России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал очень сложным вопрос о формировании единой санкционной политики Европы в отношении России.

"Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений", – сообщил Боррель в интервью газете El Pais.

По его словам, санкции в отношении России продолжают действовать, однако сами по себе они не определяют политику.

"Необходима общая позиция. Будем разговаривать", – резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам.

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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