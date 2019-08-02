Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Несмотря на санкции США: оператор "Северного потока-2" пообещал достроить газопровод

679 Читать материал на украинском

Оператор газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, намерен завершить его прокладку.

Работы будут продолжаться, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов, передает Deutsche Welle.

"Более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца", – говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Новости
В США объяснили, почему вокруг газопровода Путина разгорелся новый скандал

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

Nord Stream 2 AG намерен завершить прокладку газопровода, несмотря на угрозу санкций со стороны США

Nord Stream 2 AG намерен завершить прокладку газопровода, несмотря на угрозу санкций со стороны США

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Утренняя перемога насчет планируемых к введению санкций США против европейских компаний, участвующих в строительстве СП-2, уже к обеду закономерно обернулась зрадой. Так вот и живут бедолаги украинцы - от перемоги к зраде, причем ни то, ни другое от них не зависит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Semenov Igor
Semenov Igor
В любом проекте - чем меньше посредников, тем лучше и конечная цена меньше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel