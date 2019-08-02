Несмотря на санкции США: оператор "Северного потока-2" пообещал достроить газопровод

Оператор газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, намерен завершить его прокладку.

Работы будут продолжаться, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов, передает Deutsche Welle.

"Более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца", – говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

Nord Stream 2 AG намерен завершить прокладку газопровода, несмотря на угрозу санкций со стороны США

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