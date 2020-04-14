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14 апреля • обновлено в 10:08
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Нефть дорожает второй день подряд после крупнейшей в истории сделки ОПЕК

6.3т
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Цены на нефть выросли во вторник, 14 марта, на фоне соглашения ОПЕК+: трейдеры пытаются понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на утро вторника составила $32,02 за баррель, что на $0,28 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 13 апреля, фьючерсы выросли в цене на 0,8%.

Цены на нефть кардинально изменились после мировой сделки ОПЕК

Фьючерс на нефть WTI на май к этому времени подорожал на $0,14 (0,62%) - до $22,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,5%.

Цены на нефть кардинально изменились после мировой сделки ОПЕК

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман заявил в ходе телефонной конференции в понедельник, что его страна готова при необходимости согласовать дальнейшее сокращение добычи, когда страны ОПЕК+ вновь встретятся в июне.

"Гибкость и практичность позволят нам продолжать делать то, что требуется. Мы будем следить за тем, происходит ли ухудшение или улучшение спроса, и действовать соответственно", - заявил принц.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

gp.by

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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Темы
Коронавирус Мировые цены на нефть
Теги
WTI нефть Brent
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дэ салотрэйдыры?фсё ,рашка опять всих обдурыла?
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Сташинский Богдан, салотрейдери виконують свої службові обов'язки - у раш-кі сало скуповують, на фіглі часу нема, бо дуже їстоньки хочеться :))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Сташинский Богдан, ну и в чем же обдурила? По-моему это её саудиты поставили на колени: мало того, сто нефть подешевела вдвое, так еще и добычу сократили.
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