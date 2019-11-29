За три года: Гончарук озвучил амбициозный план масштабного ремонта дорог

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться качественные дороги.

"Наша главная задача – совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет", – сообщил Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю новых руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности" максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", – добавил он.

По словам главы правительства, с марта 2020 года начнется большое строительство дорог.

Гончарук выразил надежду, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Премьер также отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

Он добавил, что в следующем году планы по строительству и ремонту 4 тысяч километров дорог будет выполнен.

"Строительство дорог для нас – это не только способ сшить страну, это еще и способ запустить экономику. Это один из трех экономических столпов, на которых будет держаться экономический рост следующие пять лет", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться качественные дороги

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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