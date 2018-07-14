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МирСпорт

"Мы в цивилизованной стране!" Экономист осадил владельцев евроавто

3.1тЧитать новость на украинском

Владельцы автомобилей на еврономерах обошли закон и фактически в нарушение требования законодательства использовали транспортные средства, которые не были растаможены.

"Нарушение закона недопустимо, а тем более, нарушение закона и требование его изменения постфактум в ущерб или за счет честных налогоплательщиков. Такой способ давления является недопустимым", – пишет доктор экономических наук, стратег и футуролог Андрей Длигач в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, в цивилизованной стране не может быть ситуации, при которой одни люди нарушают закон, а потом требуют себе преференции, за которые расплачиваются те, кто закон не нарушал.

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"Да, можно говорить о том, что растаможка весьма дорогое удовольствие, она значительно увеличивает стоимость автомобиля. Но тем не менее закон есть. Если тебя закон не устраивает, и ты хочешь других условий, ты лоббируешь изменения законодательного поля", – заявил Длигач.

Одновременно с этим он отмечает, что чрезмерная либерализация рынка за счет значительной минимизации барьеров, снижение налогов на ввоз автомобилей, также является недопустимым.

"Дорожная городская инфраструктура и система парковок не предназначена для такого количества машин. В Киеве порядка 1 млн легковых автомобилей, и столичная инфраструктура не выдерживает подобной нагрузки. Должен быть баланс. Подобные действия по либерализации должны быть связаны с введением платных дорог, платы за проезд в центр перегруженных городов, возможно даже введение платных мостов", – резюмировал Длигач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.

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Тема
Авто на еврономерах
Персона
Андрій Длігач
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какому кретину пришло в голову назвать Украину цивилизованной страной?
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Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Вссе в дусі любих друзів президента бариги-вам китайські корита по найвищих цінах а друзям звільнення від податків і дотації на яхти. Проффессор жжот
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
то есть. цены завышены?это хер с ним, а люди требуют справедливости. хер вам . закон. Цивилизованная страна? вы быдлостан.
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