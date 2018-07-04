"Может все перечеркнуть": в Польше резко высказались о газопроводе Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейскому союзу не нужен российский газопровод "Северный поток-2".

Он отметил, что после завершения строительства в руках Москвы окажется сильный инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику, передает "Польское радио".

Министр во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге заявил, что одной из стратегических целей ЕС является энергетическая трансформация, которая требует сочетания конкурентоспособности с геополитическим реализмом.

Матеуш Моравецкий РАР

По словам Моравецкого, Польша готова включиться в европейскую энергетическую трансформацию, но эта трансформация должна опираться на равенство шансов для всех стран.

"Долгие годы Польша не имела возможности изменить свою энергетику, поскольку могла получать сырье только с одного направления - из России", - пояснил он.

Он подчеркнул, что все усилия в Центральной Европе "может перечеркнуть "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее евродепутат прояснила будущее "Северного потока-2".