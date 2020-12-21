Миссия МВФ начала работу в Украине: формат впервые изменили из-за коронавируса

Миссия Международного валютного фонда в понедельник, 21 декабря, начала работу в Украине. Фонд начнет пересмотр действующей программы stand-by – впервые в онлайн-формате.

Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает УНН. По ее словам, Нацбанк уже выполнил все предпосылки для визита МВФ.

"Со стороны Нацбанка выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью (просмотр программы с Украиной. - Ред.). Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей – они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", – сказала Рожкова.

15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.

Один из структурных маяков МВФ – закон о банках и банковской деятельности уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Второй серьезный момент – это утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами. Нацбанк также это сделал.

Третий маяк – утвердить на Совете финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования физических лиц. Это также уже было сделано.

Напомним, в Украине с 21 по 23 декабря будет работать миссия Международного валютного фонда. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что из-за пандемии "визит" состоится в онлайн-формате.

Ранее Шмыгаль озвучил ожидаемую дату получения следующего транша от Международного валютного фонда. Так, премьер рассчитывает на февраль-март.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно условиям получения кредита, Украина, помимо прочего, должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу.