В Украине медикам перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Сейчас хочу расставить точки над "і" относительно 300% премий, обещанных нашим медикам, которые стоят на передовой борьбы с COVID-19. Правительство еще в прошлом месяце перечислило все обходимо средства в регионы. Вместо того, чтобы своевременно обеспечить врачей доплатами, началось какое-то непонятное перекидывание бумажек. Лишь несколько областей выплатили необходимые надбавки, а другие – нет", – заявил глава правительства.

Он сообщил, что по состоянию на сегодня, 13 мая, правительством осуществлены все доплаты за март и уже начали начислять доплаты за апрель.

Премии врачам

"Все области имеют одинаковые условия и инструкции. Я лично общаюсь с медиками в регионах. Они спрашивают – почему не проконтролировали на уровне профильного министерства? Это недопустимо в нынешних условиях. Этот вопрос стоит на контроле у президента, премьера и министра здравоохранения", – объяснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов представит актуальную информацию о выплатах медикам.

"Подготовят списки по каждой больнице, где будет поименно указано, кто и сколько премий получил. Также вопросами относительно доплат занимаются в Гоструде. Халатности по отношению к врачам мы точно терпеть не собираемся", – заключил премьер-министр.

Как писал OBOZREVATEL:

18 апреля на совещании под председательством Зеленского пообещали, что в Украине с 21 апреля начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшие в некоторых регионах.

22 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

11 мая Степанов отметил, что надбавки медработникам за март в полном объеме выплатила лишь Полтавская область.

Надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не были выплачены, поскольку власть в регионах руководствовалась устаревшим документом Министерства социальной политики.

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