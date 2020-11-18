Махинации с COVID-фондом: экс-советник Ермака рассказал о старте расследования

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский заявил, что информацией о махинациях со строительством дорог за счет COVID-фонда уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

"Я докладывал эту информацию руководителю Офиса президента. На что получил просьбу сделать более детальное исследование. Я это сделал и полтора месяца назад передал соответствующую информацию Офису президента. По моей информации, эти материалы уже изучают правоохранительные органы", – сообщил Уманский в среду, 18 ноября, на пресс-конференции под зданием Верховной Рады.

Он отметил, что бюджет на следующий год на "Укравтодор" превышает бюджет Минобороны и равен бюджету на всю систему здравоохранения.

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