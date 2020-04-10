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10 апреля • обновлено в 18:04
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Курс рубля отреагировал на встречу ОПЕК: сколько стоит российская валюта

7.1т
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Рубль в пятницу, 10 апреля, умеренно подорожал к доллару и евро, продолжая по инерции отыгрывать надежды на снижение добычи странами ОПЕК+.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара по состоянию на утро пятницы снизился на 67 копеек, до 73,62 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 80,62 рубля.

Курс рубля отреагировал на встречу ОПЕК: сколько стоит российская валюта

Страны сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ в четверг приняли декларацию о сотрудничестве, но с условием – Мексика должна согласиться со своими квотами, документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года.

Курс рубля отреагировал на встречу ОПЕК: сколько стоит российская валюта

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

Перед переговорами, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стало известно, что Россия выступает за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
доллар евро рубль
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Облазил все российские сми, нигде не печатают курс гривны))) почему интересно
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Вот захожу на обоз и понятия не имею о том какой курс гривны, что последнее сказал или сделал Зеленский, какие прогнозы по экономике Украины, зато всегда в курсе, что там с рублем, что сделал или сказал за последний час Путин и что дальше будет с Россией.
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