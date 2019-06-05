Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
Соответствующее предложение второго президента Украины Леонида Кучмы должны обговорить на следующем заседании, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, пишет "Интерфакс-Украина".
"Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", – сказал Зайдик журналистам.
По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины.
При этом Зайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017-го стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".
Леонид Кучма
УП
Напомним:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.
Во время брифинга Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта, после чего Зеленский публично затроллил политика.
Ранее, 2 октября 2018 года, Кучма официально ушел с переговоров в Минске. Тогда его заменил Руслан Демченко.
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