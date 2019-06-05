Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее предложение второго президента Украины Леонида Кучмы должны обговорить на следующем заседании, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", – сказал Зайдик журналистам.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины.

При этом Зайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017-го стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Леонид Кучма УП

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Во время брифинга Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта, после чего Зеленский публично затроллил политика.

Ранее, 2 октября 2018 года, Кучма официально ушел с переговоров в Минске. Тогда его заменил Руслан Демченко.

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