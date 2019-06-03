"Я вам дам!" Зеленский публично затроллил Кучму: видео

Второй президент Украины Леонид Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 3 мая, по случаю возвращения к переговорам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ответ президент Владимир Зеленский успокоил Кучму, что в этом нет ничего страшного. "Я вам дам свой", - пошутил он.

Кучма и Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Виталия Портникова, возвращение Кучмы к работе в ТКГ должно показать российскому лидеру Владимиру Путину, что новая власть Украины получила влиятельного сторонника.

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