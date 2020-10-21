Кремль обвинил США в рейдерстве "Северного потока-2"

В Москве назвали проявлением недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении российского газопровода в обход Украины "Северный поток 2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". По его словам, Кремль считает, что Вашингтон занял достаточно недружественную и деструктивную линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении российских проектов.

"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", – добавил Песков.

Он подчеркнул, что эта деструктивная линия продолжается не первый год и наносит вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Отметим, что ранее "Оператор ГТС Украины" заявил, что если "Газпром" не продлит контракт на транзит газа с 2025 года, а "Северный поток–2" будет достроен, то Киев отключит 83% компрессорных станций. Ожидается, что пуск "Северного потока–2" оставит украинский транзит еще без почти 27 млрд. кубометров в год.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше двух месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Государственный департамент США заявил о том, что санкции в отношении "Северного потока-2" распространят и на компании, которые помогали кораблям, участвующим в строительстве газопровода.

Ранее в России сказали, как запуск "Северного потока-2" повлияет на транзит газа через Украину.