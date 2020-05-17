Когда мировая экономика оправится от пандемии COVID-19: в МВФ назвали дату

Мировой экономике понадобится как минимум три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, подчеркнув, что мир выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

"Наибольший шок уже прошел", – прокомментировала она, добавив, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

Например, в первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В частности, в Украине оно составляло 1,2%.

В то же время эксперт отметила, что ситуация может быть еще хуже, нежели апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, поскольку пандемия еще не преодолена.

"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться негативный сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", – повторила Георгиева свое прошлое заявление.

Сейчас же добавила, что все-таки МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Так, фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

"Тратьте, сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", – сказала Георгиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил сценарий с быстрым восстановлением экономики Украины 2021 на 5% при условии, что режим социального дистанцирования не затянется надолго.

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