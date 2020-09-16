Украина получит $2 млрд от России до конца года, – Коболев

Российский монополист "Газпром" заплатит около $2 млрд за транзит голубого топлива по украинской газотранспортной системе в 2020 году.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд", – сказал он.

По его словам, прописанное в контракте правило "качай или плати" в период экономического кризиса обеспечивает Украине гарантированный доход от оказания транзитных услуг.

Справка: контракт от 2009 года между "Нафтогазом" и "Газпромом" закончил действие 1 января 2020-го. Новые соглашения на организацию транспортировки были подписаны в декабре прошлого года.

Новый договор предполагает минимальный объем транзита российского газа в этом году на уровне 65 млрд куб, или 178 млн куб. м ежесуточно. В 2021-2024 годах транспортировка должна сократиться до 40 млрд куб. м. При этом расчет за прокачку гарантирован, даже в случае уменьшения объемов.

В то же время стороны не озвучивают прописанную тарифную ставку, ссылаясь на конфиденциальность. При этом в интернете обнародована неофициальная информация, что стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

За транспортировку объемов, превышающих нормы контракта, "Газпром" обязуется заплатить дополнительно. Изначально нужно подать заявку "Нафтогазу", чтобы тот докупил мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены НКРЭКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.

Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.

Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в 2 раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости.

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.

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