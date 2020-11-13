Как избежать штрафа за нарушение карантина выходного дня: озвучен способ

В Украине штрафа за нарушение карантина выходного дня можно избежать, если знать тактику поведения в суде.

Как сказано в статье UBR, за нарушение правил карантина виновные привлекаются к административным штрафам. Протокол об административном правонарушении вместе с материалами дела рассматривает суд и именно он принимает решение о привлечении к ответственности.

По словам юристов, за время карантина сформировался набор различных тактик поведения в суде, которые можно использовать во избежание ответственности.

"Например, делать упор на незначительности правонарушения и непропорциональности наказания, в связи с чем просить суд освободить виновное лицо от ответственности. Кроме того, иногда полиция не предоставляет суду кроме протокола иные материалы дела, соответственно, можно ссылаться на отсутствие доказательств правонарушения", – заметил юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Отмечается, что всем бизнесменам посоветовали не бояться обжаловать штраф в судебном порядке.

"Наш совет всем предпринимателям, которых оштрафовали за нарушение "карантина", – обжаловать такие штрафы в судебном порядке. Имеется в виду обжалование конкретного постановления о наложении штрафа, помимо обжалования законности самого постановления КМУ", – подытожил управляющий партнер МЮК Kodex Евгений Ковтуненко.

По их словам, постановление Кабмина может быть признано в суде противоправным и недействительным, например, в связи с тем, что оно принято в противоречие Конституции.

Право на такое обжалование есть у любого лица, которого касается такое постановление. Соответственно, одним из возможных вариантов действий является обжалование постановления в суде.

Как правило, обжалование такого постановления не приостанавливает его действие и штрафы на предпринимателей продолжат выносить.

"При этом у истца есть возможность просить суд применить меры обеспечения путем приостановления действия нормативно-правового акта на период рассмотрения дела. Вместе с тем, применение таких мер пребывает на усмотрении суда", – заметил Мартынчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.

В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичное безработицы" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.