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5 мая • обновлено в 11:27
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Карантин в России: аналитик рассказал о последствиях коронакризиса для россиян

5.7т
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Карантин в РФ толкнул в нищету миллионы россиян, которые остались без средств существования и поддержки со стороны государства.

Об этом написал профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев в своем блоге на NV.ua

"Эффективность карантинных мер в РФ остается открытым вопросом, но они уже толкнули миллионы россиян, не имеющих сбережений, и так живущих от зарплаты к зарплате, в объятья нищеты, из-за отсутствия прямой государственной поддержки. В официальный подсчет масштабов кризиса ежедневно вносятся поправки, по последним данным, ВВП должен сократиться в 2020 году на 4−6%. Это оптимистично по сравнению с прогнозами консервативных экспертов, ожидающих снижения ВВП на 8−12%", – подчеркнул Баев.

"В объятиях нищеты": аналитик рассказал о последствиях карантина в России

По его словам, накопленные финансовые резервы главным образом предназначались для покрытия дефицита федерального бюджета, поэтому надежды на то, что правительство способно компенсировать быстро сокращающиеся доходы россиян, не были оправданы, а банки уже сообщают о массовом снятии средств с личных счетов. "То, как быстро накопленное будет потрачено, мало интересует миллионы работников малого бизнеса и самозанятых, вынужденных нарушать правила карантина, введенного без объявления о чрезвычайной ситуации", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что экономический шок усилен пониманием того, что коллапс мировых цен на нефть – это вовсе не краткосрочная нестабильность, а новая реальность, способная подорвать фундамент российской экономики на долгие годы.

"Утратив образ "энергетической сверхдержавы", РФ остается поддерживать иллюзию величия на мировой арене с помощью показной военной мощи", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная гвардия России подняла в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.

Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что Россию в середине мая охватит реальная эпидемия коронавируса. Именно в этих числах будет фиксироваться максимальное количество заболевших.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
карантин экономика
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