"В объятиях нищеты": аналитик рассказал о последствиях карантина в России

Карантин в РФ толкнул в нищету миллионы россиян, которые остались без средств существования и поддержки со стороны государства.

Об этом написал профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев в своем блоге на NV.ua

"Эффективность карантинных мер в РФ остается открытым вопросом, но они уже толкнули миллионы россиян, не имеющих сбережений, и так живущих от зарплаты к зарплате, в объятья нищеты, из-за отсутствия прямой государственной поддержки. В официальный подсчет масштабов кризиса ежедневно вносятся поправки, по последним данным, ВВП должен сократиться в 2020 году на 4−6%. Это оптимистично по сравнению с прогнозами консервативных экспертов, ожидающих снижения ВВП на 8−12%", – подчеркнул Баев.

По его словам, накопленные финансовые резервы главным образом предназначались для покрытия дефицита федерального бюджета, поэтому надежды на то, что правительство способно компенсировать быстро сокращающиеся доходы россиян, не были оправданы, а банки уже сообщают о массовом снятии средств с личных счетов. "То, как быстро накопленное будет потрачено, мало интересует миллионы работников малого бизнеса и самозанятых, вынужденных нарушать правила карантина, введенного без объявления о чрезвычайной ситуации", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что экономический шок усилен пониманием того, что коллапс мировых цен на нефть – это вовсе не краткосрочная нестабильность, а новая реальность, способная подорвать фундамент российской экономики на долгие годы.

"Утратив образ "энергетической сверхдержавы", РФ остается поддерживать иллюзию величия на мировой арене с помощью показной военной мощи", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная гвардия России подняла в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.

Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что Россию в середине мая охватит реальная эпидемия коронавируса. Именно в этих числах будет фиксироваться максимальное количество заболевших.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!