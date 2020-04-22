Карантин переживут не все застройщики: что будет с ценами на квартиры в Украине и стоит ли покупать

В Украине рынок недвижимости переживает очередной кризис. Карантин, начало масштабного экономического кризиса и девальвация гривни ударили по покупателям – спрос обрушился, а цены в валюте поползли вверх.

Эксперты считают: карантин переживут далеко не все застройщики, а инвестиции в строящиеся объекты становятся рискованными. Вместе с тем, из-за подорожания материалов и финансовых проблем стоимость жилья будет расти.

Подробнее о том, стоит ли покупать недвижимость во время кризиса и как изменятся цены – читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены будут расти, а спрос – падать

Вторичка. На вторичном рынке жилья все цены фиксируются в долларах, а квартиры продают за эквивалент в гривне. Рынок недвижимости переживает уже не первый кризис, рассказывает риелтор Максим Бабуряк, и каждый раз повторяется одна и та же ситуация: в гривне цены растут, а в долларах – падают.

Скорее всего, такая тенденция повторится и в этом году. Спрос на квартиры снижается, несмотря на все еще низкое доверие к банкам и относительную надежность инвестиции в недвижимость.

Рынок недвижимости в Киеве

"Люди боятся делать крупные покупки в такой ситуации. Особенно это касается молодых семей, которые копили деньги на жилье годами, зарабатывают в гривне и рассчитывали на определенную сумму. При курсе в 25 квартира за 35 тыс. долларов это 875 тыс. грн, а при курсе в 27 грн/$ это уже 945 тыс. И эту разницу нужно где-то найти", – рассказывает риелтор.

С другой стороны, на определенные уступки готовы пойти и продавцы. Они, понимая сложную ситуацию, иногда идут навстречу и готовы сделать скидку. Правда, с другой стороны, те, кто не спешит побыстрее избавиться от своего жилья, специально затягивают продажу, чтобы выудить больше денег.

"У нас действительно за прошлый год был рост цен примерно на 10% в гривне. Но это связано в первую очередь с падением курса доллара. По идее в гривне цены должны были снижаться, если цены фиксируются в долларах. Но так рынок не работает, постепенно росли цены и в долларах и в сумме увидели повышение", – поясняет Бабуряк.

По оценкам риелтора, в этом году цены в гривне на "вторичке" могут вырасти примерно на 10-15%, несмотря на то, что спрос на квартиры будет падать.

Первичка. А вот у застройщиков ситуация сложнее. "Не все компании переживут карантин. Сейчас произойдет природный отбор и переоценка ценностей. Кто-то из-за курсовых качель, инфляции и падения спроса остановит проекты, в последствии, возможно, даже банкротство некоторых игроков", – рассказала в комментарии представитель одного из застройщиков Анна Лаевская.

"Не все компании переживут карантин. Сейчас произойдет природный отбор и переоценка ценностей. Кто-то из-за курсовых качель, инфляции и падения спроса остановит свои проекты", – рассказывает Лаевская.

Останутся те, кто еще до кризиса сумел выстроить правильную модель девелопмента. В целом рынок ждет самоочищение, меньшая конкуренция и перераспределение спроса.

"В 2020 году нас ждет сбалансирование спроса и предложения. К этому есть все предпосылки. Во-первых, объемы строительства продолжают снижаться. Уже в 2019 году мы видели, что компании пересмотрели количество проектов в портфеле, которые находятся одновременно в работе, и построили меньше квадратных метров, чем, скажем, в 2017. В 2020 из-за карантина и его финансовых последствий тоже некоторые проекты уйдут пока “на полку", – прогнозирует Лаевская.

Потянет вверх цены на недвижимость увеличение себестоимость строительства в связи с экономическими последствиями карантина и подскочившим долларом. Цены также могут вырасти на 10-15%.

Kanzas.ua

"С падением доходов ждать наплыва покупателей не стоит, я уже говорила выше. Напротив сейчас ужесточится борьба за каждого. И очень хочется, чтобы это была битва сильнейших – концепциями, качеством строительства, форматом, а не демпинг ценой", – говорит Анна Лаевская.

Стоит ли покупать квартиры в 2020-м

Эксперты сходятся во мнении: больше всего пострадают владельцы морально устаревшего жилья. В первую очередь речь идет о "хрущевках". Срок эксплуатации такой недвижимости подходит к концу, а им приходится конкурировать с новостроями и "свежей" вторичкой.

Несмотря на кризис, украинцы продолжат покупать недвижимость, хотя и будут делать это более осторожно. Максим Бабуряк советует: выбирая между большой скидкой при вложении на начальном этапе строительства и покупкой уже готового нового жилья, нужно подумать трижды. С одной стороны экономия в первом варианте может составить до 30%, а с другой – есть риск вовсе остаться без жилья.

"Я бы сейчас очень аккуратно относился к вложению средств в новостройки. Особенно в эконом-сегменте. Там низкая моржинальность, маленький маневр и в таких проектах в первую очередь будут проявляться проблемы", – советует Бабуряк.

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