"Камень на шее России": в сети высмеяли новую ложь "властей" Крыма

"Спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров может стать регионом, который выведет экономику России на новый уровень.

"Крым приобрел множество влиятельных друзей за рубежом и санкции на него не влияют", – приводит слова Константинова блогер КРЫМский бандеровец в Twitter

Соответствующее выступление "спикера парламента" оккупированного полуострова высмеяли пользователи сети.

"Пойду в Сбербанк сгоняю – получу перевод по ВестернЮнион, а по дороге в Макдональдсе перекушу и позвоню кому-нибудь по Мегафону", – иронизирует блогер.

"Переводя на понятный язык, Константинов отметил огромную роль Крыма в развале РФ, т.е что Крым огромный камень на шее России, который потянет ее в пучину", – пишет neUkrop.

"Казалось, что уже достигли дна, но тут Крым предложил России новый уровень", – резюмировал Bugnet.

Крым. Константинов заявил, что Крым укрепляет экономику россии, а также заверил, что санкции на Крым не влияют😂🤣😂🤣😂🤣

Пойду в Сбербанк сгоняю - получу перевод по ВестернЮнион, а по дороге в Макдональдсе перекушу и позвоню кому-нибудь по Мегафону https://t.co/aAAwTjMgIr pic.twitter.com/ttiuRA4qiI — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11 июня 2019 г.

Переводя на понятный язык, Константинов отметил огромную роль Крыма в развале РФ, т.е что Крым огромный камень на шее России, который потянет ее в пучину. — neUkrop (@neUkrop) 11 июня 2019 г.

Казалось, что уже достигли дна, но тут Крым предложил россии новый уровень. — Bugnet (@Bugnet18) 11 июня 2019 г.

"Спикер парламента" оккупированного Крыма заявил, что полуостров может стать регионом, который выведет экономику России на новый уровень

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!